Ein Dämpfer und ein Schuss vor den Bug

Wels und Gmunden spielen am Ostermontag zuhause.

Sebastian Waser, der Basketball-Coach der Raiffeisen Flyers Wels, zeigte sich nach der 63:73-Niederlage in Klosterneuburg, wo Kapitän Christian von Fintel ausgeschlossen worden war, maßlos enttäuscht. Die Chance auf Rang vier lebt nach wie vor, am Ostermontag (17.30 Uhr) braucht es allerdings zuhause eine deutliche Steigerung. Denn mit Oberwart kommt das Team der Stunde, die Gunners schlugen zuletzt die Liga-Favoriten Gmunden und BC Vienna auswärts.

Nach dem Wien-Umfaller gehen die OCS Swans am Montag (17.30 Uhr) als Spitzenreiter in das Heimspiel gegen den Sechsten Klosterneuburg. "Wir müssen uns definitiv verbessern", weiß Gmunden-Coach Anton Mirolybov, den der jüngste 83:82-Sieg in St. Pölten nur bedingt zufriedengestellt hat. Eines konnte man den "Korbjägern" vom Traunsee nicht vorwerfen – nämlich mangelnden Einsatz. Das Team um Kapitän Daniel Friedrich kämpfte sich unermüdlich zurück.

In der "regular season" stehen nur noch zwei Runden auf dem Programm, zum Abschluss der Platzierungsrunde geht es am 15. April im Schlager zwischen Gmunden und Vienna um Platz eins, Wels muss nach St. Pölten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos