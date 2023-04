Ein Dämpfer für die Swans

Die OCS Swans verloren am Dienstag das zweite Viertelfinale in Kapfenberg nach inkonsequenter Defensivleistung überraschend 80:83 (43:44), damit steht es in der Best-of-5-Serie 1:1. Auch Oberwart stellte mit einem 66:61 in Klosterneuburg auf 1:1. Titelverteidiger BC Vienna führt indes nach einem 75:67-Erfolg in Graz 2:0. So ein Resultat wäre auch ganz nach dem Geschmack der Raiffeisen Flyers Wels, die heute (20.15 Uhr, ORF Sport+) mit einem 1:0-Vorsprung in St. Pölten gastieren. "Kleinigkeiten werden wieder entscheiden. Wir sind fokussiert und fest entschlossen, den nächsten Sieg zu holen", betonte Coach Sebastian Waser.

