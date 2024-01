Thiem vs. Nadal: Was waren das für Zeiten!

Auf dem Papier ist es das Duell des Weltranglisten-98. mit der Nummer 672, doch die beiden Protagonisten, die dahinterstecken, ziehen die gesamte Tennis-Community in ihren Bann. Dominic Thiem, der sich mit zwei Dreisatzerfolgen (inklusive drei abgewehrte Matchbälle und eine Giftschlange als Störfaktor) durch die Mühlen der Qualifikation gekämpft hat, trifft im Erstrundenmatch des Hartplatzturniers von Brisbane am Dienstag (9.30 Uhr MEZ, Sky live) in der Pat Rafter Arena auf keinen