Ein Bussi für den Pflasterstein

"Ich konnte es nicht glauben, als ich allein im Velodrom durchs Ziel fuhr", so der Niederländer, der die Trophäe in Form eines Pflastersteins innig küsste. Rund ein Fünftel der 254,5 Kilometer führen über Kopfsteinpflaster, das den Fahrern alles abverlangt. So auch dem einzigen Österreicher Marco Haller, der aufgab.