Ein Belgier verdarb ein Tour-de-France-Märchen

Dritter Massensprint bei der diesjährigen Tour de France, und zum dritten Mal heißt der Sieger Jasper Philipsen. Der Belgier setzte sich auf der siebenten Etappe über 170 Kilometer von Mont-de-Marsan nach Bordeaux vor Mark Cavendish durch. "Hätte man mir vorher gesagt, dass ich hier dreimal gewinnen kann, hätte ich denjenigen für verrückt erklärt. Für mich wird ein Traum wahr", sagte der 25-Jährige vom Team Alpecin, für das auch der Wolfsegger Michael Gogl bei der Tour de France in die Pedale tritt.

So groß die Freude bei Philipsen über den Sieg war, so groß war die Enttäuschung bei Cavendish, der bis wenige Meter vor dem Zielstrich noch geführt hatte. Denn der 38-Jährige, der nach dieser Saison aufhört, hätte mit seinem 35. Etappensieg bei der Tour de France Allzeit-Rekordhalter Eddy Merckx (34) hinter sich gelassen – und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem Cavendish vor genau 16 Jahren seinen ersten Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt gefeiert hatte. So hatte Philipsen fast ein wenig Mitleid mit dem Geschlagenen: "Es wäre zu schön gewesen, wenn er gewonnen hätte. Er ist da, in guter Form und wird es weiter versuchen."

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden behielt der Däne Jonas Vingegaard, der 25 Sekunden vor dem Slowenen Tadej Pogacar führt. Der zuletzt in den Bergen so starke Felix Gall kam auf dieser überwiegend flachen Etappe als 56. zeitgleich mit dem Sieger ins Ziel und liegt gesamt mit 8:19 Minuten Rückstand an 20. Stelle. Nach einer hügeligen Etappe geht es am Sonntag wieder in die Berge.

