Obwohl Gary Anderson bei der Darts-WM in London als 4:3-Sieger des Drittrundenspiels gegen Mensur Suljovic hervorgegangen war, war der Schotte nicht gut auf den Wiener zu sprechen. Das langsame Spieltempo des Österreichers hatte schon während der Partie merklich an der Contenance des zweifachen Ex-Weltmeisters genagt. "Das war ein absoluter Witz. Ich spiele Darts. Ich wollte immer Darts spielen. Aber das hatte nichts damit zu tun", schimpfte der Brite nach seinem fixierten Achtelfinaleinzug am Montagabend.

Suljovic bevorzugt generell einen langsameren Spielrhythmus, doch geht es nach Anderson, hat der 48-Jährige diesmal übertrieben. Anderson beschwerte sich, dass er oft eine gefühlte Ewigkeit warten musste, bis Suljovic seine drei Pfeile geworfen hatte: "Wenn das so weitergeht, höre ich auf. Dann gehe ich lieber eine Runde Golf spielen. So etwas mache ich nicht noch einmal mit." Der favorisierte Anderson hatte über weite Strecken der Partie nicht zu seinem Spiel gefunden. Letztlich war es jedoch der fünfte Sieg des "Flying Scotsman" in Folge über den von ihm ungeliebten Suljovic.

Gestern warf James Wade (Gbr) beim 2:4 gegen Stephen Bunting (Gbr) den ersten Neun-Darter (mit neun Würfen von 501 auf Null) bei einer WM seit 2016. Dieser war damals Gary Anderson gelungen.