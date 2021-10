Ein 18-Jähriger auf dem besten Weg zum Star

"Unser Spiel hat einen neuen Star." Dominic Thiem (28), der nach einer langwierigen Handverletzung an seinem Comeback arbeitet, sprach Anfang September diese anerkennenden Worte und meinte damit Carlos Alcaraz. Also jenen erst 18-jährigen spanischen Tennis-Weltranglisten-42., der aktuell das Publikum bei den mit 2,09 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open 500 in Wien begeistert.