Ehemalige Nummer zwei der Tennis-Welt beendet ihre Karriere

Die estnische Weltklasse-Tennisspielerin kündigte ihren Rücktritt vom Leistungssport nach Wimbledon an. Zum Karriereende mit erst 27 Jahren zwingt die frühere Weltranglistenzweite eine lumbale Bandscheibendegeneration im Rücken.

„Dies lässt weder ein volles Training noch weitere Wettkämpfe zu. Daher ist es unmöglich, in einem so hart umkämpften Bereich weiterhin auf höchstem Niveau zu spielen“, erklärte Kontaveit am Dienstag in sozialen Medien.

Kontaveit gewann in ihrer Karriere sechs WTA-Einzeltitel, derzeit ist sie die Nummer 79 der Welt. Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wird von 3. bis 16. Juli gespielt.

