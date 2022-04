Durch den blutroten Teich vor der Russischen Botschaft

Die Menschen in Vilnius sind recht kreativ, wenn es darum geht, Russland ihre Abneigung gegen den Ukraine-Krieg zu demonstrieren. Erst änderte die Stadt den Namen der Straße, in welcher die russische Botschaft in Litauen ansässig ist, auf „Straße der ukrainischen Helden“. Nun wurde der Teich vor dem Botschaftsgebäude mit umweltverträglicher Farbe blutrot eingefärbt. Als Teil der Aktionskunst schwamm die litauische Olympiasiegerin Ruta Meilutyte gestern hindurch.

„Der blutige Teich symbolisiert die Verantwortung Russlands für Kriegsverbrechen gegen Ukrainer, das Schwimmen die Notwendigkeit kontinuierlicher Anstrengung, um sich durchzukämpfen“, schreibt die 25-Jährige auf Twitter, die seit Olympia-Gold 2012 und dem WM-Titel 2013 ein Star in ihrer Heimat ist. „Es ist wichtig, angesichts der schrecklichen Bilder von Massentötungen von Ukrainern und dem Schmerz nicht abzustumpfen“, so Meilutyte, die vor drei Jahren ihre aktive Schwimmkarriere beendete.