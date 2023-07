"Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr wir dich vermissen werden"

WELS. Fassungslosigkeit, Trauer, die nur schwer in Worte zu fassen war. Die Wunden nach dem tragischen Todesunglück des Schweizer Profis Gino Mäder bei der Tour de Suisse, der vor fünf Wochen in der Abfahrt vom Albulapass gestürzt und später seinen schweren Verletzungen erlegen war, sind noch gar nicht richtig verheilt. Da schlitterte der Radsport letztes Wochenende in seine nächste große Tragödie – und das noch dazu in Oberösterreich. Die 48.