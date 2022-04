Dass die letzten Testfahrten vor dem DTM-Saisonstart am Wochenende in Portimao auf dem "Autódromo Internacional do Algarve" heute in der Abenddämmerung stattfinden, passt zum Stimmungsbild in der wiedererstarkten Rennserie. Dort wurde nämlich zuletzt unter dem Motto "im Dunkeln ist gut munkeln" bei vielen Teams vermieden, das wahre Leistungsvermögen ans Licht zu bringen. Spätestens wenn die Ampel am Samstag erstmals auf Grün springt, werden die Karten aber auf dem Tisch liegen.