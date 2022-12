Dritter Streich in Folge

"Wir sind unglaublich gut in der Deckung gestanden", strich Geburtstagskind Alex Hermann die Defensivleistung hervor. Unter anderem dank der acht Tore von Topscorer Tobias Cvetko ermöglichte der sichere Vorsprung es Trainer Milan Vunjak, der zweiten Garde Spielzeit zu geben. Darunter war Elmar Böhm, der sich prompt mit vier Treffern bedankte. Nach dem dritten Heimsieg in Folge schieben sich die Linzer in der Liga-Tabelle vorbei an Graz auf den siebenten Platz.

Schöne Aktionen: Bei der Partie wurden verpackte Geschenke für Kinder gesammelt, die Weihnachten im Linzer Kepler-Klinikum verbringen. Eine Idee, die innerhalb der Mannschaft entstand und organisiert wurde.

