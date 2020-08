"Ich war sehr knapp dran an meinem ersten Turniersieg", sagte Matthias Schwab. Doch am Ende konnte der steirische Golfprofi auch mit dem dritten Rang bei der Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) richtig gut leben. Es war das bisher beste Resultat eines Österreichers auf der bestdotierten Golftour der Welt überhaupt. Der 25-Jährige ist damit ganz nahe dran an einer Dauer-Spielberechtigung.