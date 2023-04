Dritter österreichischer Grand-Slam-Sieger in diesem Jahr

Nach Michaela Polleres (in Taschkent), Wachid Borchashvili (Tiflis) holte Aaron Fara gestern in Antalya den bereits dritten österreichischen Grand-Slam-Titel in diesem – noch recht jungen – Jahr. Der Niederösterreicher machte im Finale der Klasse bis 100 Kilogramm mit dem Schweizer Daniel Eich kurzen Prozess, donnerte diesen nach nur 28 Sekunden mit einer Aushebetechnik in die Matte.

Drei verschiedene Grand-Slam-Sieger in einem Kalenderjahr sind ein Novum für Österreichs Judo und belegen, dass man in der Spitze breiter geworden ist. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte der Verband (ÖJV) seinen Bundesstützpunkt nach Linz verlegt und zugleich teilzentralisiert.

Die jüngsten Erfolge bestätigen die dortige Arbeit rund um Cheftrainerin Yvonne Bönisch. Die Hochform kommt zur richtigen Zeit: Am 7. Mai folgt die WM in Doha und von 25. bis 27. Mai findet erstmals ein Grand Prix in Linz statt.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Grand-Slam-Turnier gewonnen: Die Kampfansage des kleinen Bruders WELS. Judo: Wachid Borchashvili gewann überraschend den Grand Slam in Tiflis Grand-Slam-Turnier gewonnen: Die Kampfansage des kleinen Bruders

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper