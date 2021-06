Drei Triathleten wollen in Wels den Heimvorteil nützen

Die Veranstaltung beginnt mit dem Junioren-Europacup der Männer um 10 Uhr. Thomas Windischbauer vom Veranstalterverein will sich im dichten internationalen Feld erneut gut verkaufen. Bei der EM im Super-Sprint zuletzt in Kitzbühel stoppte ihn erst ein Defekt am Rad auf dem Weg zu einer Platzierung unter den ersten zehn.

Um 10.45 Uhr startet dann das Frauenfeld. Um 12 Uhr geht der erste Athlet beim offenen Individual-Race ins Wasser. Alexander Bründl, 2018 bereits erfolgreich, und Routinier Gerald Will zählen zu den Favoriten. Bründl kommt von einem Höhentrainingslager in St. Moritz in der Schweiz mit seiner Trainingsgruppe rund um Luis Knabl, der sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert hat.

Organisator Thomas Alt ist "Oberösterreicher des Tages":