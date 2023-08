Drei Titel für Lena Kreundl

Johanna Enkner, Cornelia Pammer oder auch Simon Bucher gehören dem elfköpfigen Schwimmteam, das ab Freitag bei der U23-EM in Dublin startet, an. Als Generalprobe dienten die Staatsmeisterschaften in Kapfenberg, wo etliche Titel nach Oberösterreich gingen. ASV-Linz-Athletin Lena Kreundl gewann die 100 m Schmetterling, die 200 m Lagen und die 100 m Freistil.

Youngster Lukas Edl, der ab 4. September bei der Junioren-WM in Netanya antreten wird, sicherte sich mit dem Welser TV die 4 x 100 m. Zuvor hatte der 16-Jährige den 15 Jahre alten U19-Rekord von Dinko Jukic über 100 m Schmetterling von 53,32 auf 53,03 gesenkt. Die ASV-Linz-Staffel mit 200-Freistil-Sieger Alex Trampitsch, Bernhard Reitshammer, Moritz Dittrich und 50-Schmetterling-Champion Bucher holte die 4 x 100 m Lagen und die 4 x 200 m Freistil.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper