Drei Matchbälle abgewehrt! Thiem steht im Antwerpen-Halbfinale

Was für ein Spiel, was für ein Kraftakt, was für ein Sieg! Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat wie vor einer Woche in Gijon auch in Antwerpen das Semifinale erreicht. Und zwar mit einer eindrucksvollen Vorstellung gegen den Weltranglistenelften Hubert Hurkacz (Pol), den der 29-jährige Lichtenwörther nach Abwehr von drei Matchbällen und insgesamt 2:53 Stunden Spielzeit 3:6, 7:6 (9) und 7:6 (4) niederrang.

„Für mich ist es sehr speziell, weil es mein erster Sieg über einen Beinahe-Top-Ten-Spieler seit meinem Comeback war. Diesmal hatte ich das Glück auf meiner Seite, ich war schon sehr nah dran an meinem höchsten Level“, freute sich Thiem, der es am Samstag (14 Uhr, Sky) zum ersten Mal mit dem Amerikaner Sebastian Korda (6:0, 6:2 gegen Nishioka/Jpn) zu tun bekommen wird.

Thiem, dem die Sympathien des Publikums gehörten, glänzte mit knallharten Vor- und Rückhandschlägen und Nerven aus Drahtseilen. Nicht zum ersten Mal. Im Tiebreak des zweiten Satzes war er beim Stand von 4/6, 5/6 und 7/8 jeweils nur einen Punkt vom Ausscheiden und von der Weiterreise zu seinem Heimturnier nach Wien, wo Dennis Novak die dritte Wildcard bekam, entfernt.

Doch Thiem ließ sich nicht unterkriegen. Dieser große Erfolg hievt Österreichs „Wieder-Nummer-eins“ zumindest auf Position 112 in der Weltrangliste, 45 Punkte trennen ihn von den Top 100, 60 Zähler würde ein Sieg über Korda bringen. Das nächste Etappenziel auf dem Weg zurück an die Spitze ist zum Greifen nah. Das freut auch den Turnierdirektor der Erste Bank Open 500 in Wien, Herwig Straka. Thiems Höhenflug kurbelt zweifelsfrei den Kartenverkauf an. „Ich trau Dominic zu, dass ihm hier der finale Knopf aufgeht“, sagt der Steirer. Vielleicht passiert das schon in Antwerpen.