Dopplers Aus: Kein Debakel,  aber die Uhr tickt

„Wir werden Zeit brauchen, bis wir das verarbeitet haben.“ Groß war der Frust von Beachvolleyballer Clemens Doppler nachdem er mit Partner Alexander Horst schon am ersten Einsatztag bei Masters auf der Wiener Donauinsel ausgeschieden war. Mit Platz 25 blieben die beiden „Oldies“ weit hinter ihren Erwartungen zurück. Jetzt steht sogar hinter der Fortsetzung der Karriere ein Fragezeichen. „Die Dichte wird größer, und sie werden von Jahr zu Jahr älter. Die Gegner werden jünger, dynamischer, höher und schneller - sie versuchen, das Level zu halten, und das geht sich irgendwann einmal nicht mehr aus", sagt ihr Trainer und Manager Robert Nowotny.

Nach WM-Silber 2017 und dem Viertelfinale im Vorjahr war für Doppler/Horst diesmal in Wien nach zwei Niederlagen frühestmöglich Endstation.Damit ist auch die Qualifikation für Olympia 2020 in die Ferne gerückt. Das Duo zeigte sich zwar schwer enttäuscht, von Resignation war bei den Familienvätern, die mit 38 und 36 Jahren zu den „Oldtimern“im Feld zählen, aber nichts zu spüren. „Wir sind gegen Vizeweltmeister ausgeschieden, aber wir haben ihnen absolut Paroli geboten. Wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben gutes Volleyball gezeigt", sagte Doppler nach dem umkämpften 0:2 gegen die jungen Deutschen Clemens Wickler/Julius Thole.

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt nicht, bereits am Dienstag beginnt für sie EM in Moskau. „Die Enttäuschung ist riesengroß, das tut sehr weh und ist extrem bitter. Wir werden Zeit brauchen, bis wir das verarbeitet haben. Aber die EM ist schon nächste Woche, wir müssen nach vorne schauen", so Horst.

Trainer und Manager Nowotny wollte das frühe Scheitern, das nach durchwachsenen Saisonleistungen nicht ganz überraschend kam, keineswegs als Debakel verstanden wissen. „Für sie war klar, sie brauchen die absolute Topleistung um zu bestehen, das haben sie nicht geschafft, aber von einem Debakel würde ich nicht reden.“ Nowotny geht davon aus, dass es das Team auch 2020 in dieser Form geben wird, das Karriereende könne er aber auch nicht ganz ausschließen. „Ich kann das aktuell noch nicht beurteilen, ist es noch zu frisch. Es kann passieren, das ist dann zu akzeptieren. Wir werden in jedem Fall eine Lösung finden, ob die heißt, die zwei hören zur Gänze auf, oder sie geben ihr Wissen an andere weiter, weiß ich noch nicht."

Der harte Weg nach Tokio

Nach den wenigen heuer noch anstehenden Turnieren werde man bilanzieren, wo man stehe, so der auch als Herren-Nationaltrainer des Österreichischen Verbandes (ÖVV) fungierende Nowotny. Das frühe Wien-Aus, das auch Robin Seidl/Philipp Waller ereilte, ist auch hinsichtlich Olympia-Qualifikation ein Rückschlag. Die Qualifikation über die Top 15 der World-Tour-Rangliste muss man wohl abschreiben. „Die Topergebnisse bei den drei großen Turniere fehlen uns definitiv. Ganz vorbei ist es noch nicht, weil man nicht weiß, wie der nächstjährige Kalender ausschaut, aber es ist definitiv schwerer geworden. Auch für Seidl/Waller, die haben zwar ein WM-Achtelfinale, aber das dürfte in Summe auch nicht reichen."

Die nächste Woche anstehende EM in Moskau mit Dreistern-Status bringe im Olympiaranking nichts, unmittelbar darauf steht dort ein Vierstern-Turnier auf dem Plan, das diesbezüglich etwas schwerer wiegt. Eine weitere Qualifikationsmöglichkeit für Tokio 2020 ist der Kontinentalcup, in dem die ÖVV-Herren im Frühling in der zweiten Runde bestehen müssen und im Juni im Finale einen Quotenplatz holen wollen. „Die Wichtigkeit des Kontinentalcups ist weiter gestiegen“, so Nowotny.