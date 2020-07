Doppler/Horst blieb nur der vierte Platz

Strauss/Strauss siegten im Finale am Nachmittag gegen Julia Radl/Anja Dörfler 2:0 (13, 13), danach setzten sich Seidl/Waller gegen Christoph Dressler/Alexander Huber 2:1 (16, -16, 12) durch. Enttäuschend endete das Turnier für die ehemaligen Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst. Sie rutschten durch ein 1:2 gegen Seidl/Waller ins Spiel um Platz drei, das sie gegen Tobias Winter und Julian Hörl ebenfalls mit 1:2 (16, -25, 10) verloren. "Es war eigentlich ein sehr gutes, ausgeglichenes Spiel, in dem unsere Gegner am Ende einen Tick besser waren", sagte Doppler.

