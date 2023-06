Doppeltes Pech für Dominic Thiem

Nach dem jüngsten Duell in Madrid hatte Tsitsipas (re.) aufmunternde Worte für Thiem parat.

Freitag, der 30. Juni 2023, geht nicht gerade als Glückstag von Dominic Thiem in die Tennis-Geschichte ein. Die Auslosung des am Montag mit dem Hauptbewerb beginnenden Grand-Slam-Rasen-Klassikers in Wimbledon bescherte dem 29-jährigen Lichtenwör-ther keinen Geringeren als den griechischen Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas.