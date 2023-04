Doppelter Einsatz

Während Dominic Thiem in Madrid von einer Wild Card profitiert, hat sich der 23-jährige Jurij Rodionov durch die Mühlen der Qualifikation gekämpft und zum ersten Mal in seiner Karriere den Sprung in den Hauptbewerb eines Tennis-Masters-1000-Turniers geschafft. Diese Premiere wird mit 16.340 Euro honoriert, am Donnerstag trifft die Nummer 119 der Welt auf den Chinesen Zhizhen Zhang (Nr. 99), gegen den ein weiteres Erfolgserlebnis im Bereich des Möglichen ist.

"Ich bin absolut zufrieden, wie es im Moment läuft. Ich werde frei von Druck spielen und schauen, was sich machen lässt", sagt Rodionov.

Thiem ist mit Selbstvertrauen aus München, wo er bis in das Viertelfinale vorgestoßen war, angereist. Am Donnerstag (Sky überträgt ab 11 Uhr live) bekommt es der 29-jährige Lichtenwörther mit dem Engländer Kyle Edmund, der im Ranking auf Position 498 abgestürzt ist, zu tun. Thiem kann mit der Favoritenrolle gut leben. "In den ersten drei Monaten der Saison waren nicht viele Siege da, aber jetzt geht es aufwärts, ich sehe Fortschritte, ich habe wieder ein paar Gänge höher geschaltet", sagte der ehemalige US-Open-Champion, der in Madrid bereits zwei Mal im Endspiel gestanden war. 2017 unterlag Thiem Rafael Nadal (Esp), 2018 Alexander Zverev (D).

Sollte der Weltranglisten-93. die Hürde Edmund überspringen, würde in der zweiten Runde kein Geringerer als Stefanos Tsitsipas warten. Der Grieche ist aktuell die Nummer fünf im Computer.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

