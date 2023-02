Doppel als Zünglein an der Waage

Dennis Novak eröffnet heute (14 Uhr, live auf Laola1) in Rijeka den Davis-Cup-Länderkampf Österreichs gegen Kroatien gegen Borna Coric. Im Anschluss spielt Dominic Thiem gegen Borna Gojo. Das Zünglein an der Waage konnte aber das Doppel werden.

Österreich ist dafür nicht schlecht aufgestellt. Alexander Erler und Lucas Miedler haben 2021 in Kitzbühel und im Vorjahr in Wien die größten ATP-Turniere in der Heimat schon gewonnen. Beim Länderkampf wollen sie gegen Kroatien einen Punkt im Kampf um einen Platz in der Finalrunde beisteuern. "Wir wissen jetzt auch, dass wir gegen die ganz Großen mithalten können. Wir rechnen uns auf jeden Fall Chancen aus", sagt Erler.

Die Absage des verletzten Mate Pavic könnte dem ÖTV-Duo in die Karten spielen. Erler/Miedler werden gegen Ivan Dodig und Nikola Mektic das Sonntag-Programm um 13 Uhr eröffnen. Dodig ist allerdings auch kein unbeschriebenes Blatt. Der 38-Jährige steht auf Platz elf der Weltrangliste.

