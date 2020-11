Dopingsperre für Mühlviertler Ex-Langläufer

Von Mitte 2012 bis Mitte 2014 hat Martin Stockinger zumindest zweimal eine Ration der leistungssteigernden Substanz EPO (Erythropoetin) erworben und besessen, so heißt es in einer Aussendung der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) am Dienstagvormittag.

Der 36-Jährige erhält eine zweijährige Sperre, die am 29. Oktober 2020 beginnt und am 28. Oktober 2022 um 24 Uhr endet. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, kann binnen einer vierwöchigen Frist bei der Unabhängigen Schiedskommission beeinsprucht werden.

Der gebürtige Ulrichsberger, der für die SU Böhmerwald lief, erreichte im Sprintweltcup mehrere Top-Ten-Platzierungen, darunter ein fünfter Platz 2007 in Rybinsk (Rus). Stockinger nahm an mehreren Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Spielen 2006 teil. Sein letztes Weltcuprennen bestritt er im Jänner 2014.