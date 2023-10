Doping-Razzia: Dutzende flüchteten vor Kontrolle

Skandal in Indien

Es habe sich demnach um unangekündigte Tests bei der Delhi State Athletics Championship gehandelt. Neu-Delhi. Genommene Proben würden nun ausgewertet werden, im Falle eines positiven Ergebnisses würden entsprechende Athleten zeitweise gesperrt. Zudem gebe es eine Untersuchung. Beim 100-m-Finale der Männer sei am Dienstag nur der 20-jährige Lalit Kumar aufgetaucht, berichteten Zeitungen. "Alle anderen hatten Angst, getestet zu werden", sagte Kumar "The Indian Express". "Als Athlet fühle ich mich sehr verletzt und im Stich gelassen." Und "The Hindu" sagte er, dass er hoffe, die Anti-Doping-Behörde besuche jeden Wettkampf auf Bundesstaatenebene.

Auch bei anderen Disziplinen des Wettkampfs seien viele Sportler abwesend gewesen. Ein Hindernislauf-Sportler sei sogar über die Zielgerade weitergerannt, hieß es. Zudem seien einige nicht gekommen, um ihre Medaillen abzuholen, berichtete der Präsident der Delhi State Athletics Association, Sunny Joshua, "The Indian Express". Nach Angaben der Welt-Anti-Doping-Agentur gehört Indien neben Russland zu den Ländern, die am meisten gegen Anti-Doping-Richtlinien verstoßen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper