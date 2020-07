Live ab 14:20 Uhr: Thiem spielt in Kitzbühel gegen Ruud

Der Liveticker zum Match, präsentiert von tennisnet.com:

Dominic Thiem ist mit seinen 26 Jahren noch längst nicht am Zenit seiner Tennis-Karriere, doch auch der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass Österreichs bester Spieler nun schon sein eigenes Turnier gewidmet bekommt. Mit dem "Thiem’s 7", einem Einladungsturnier ab heute in Kitzbühel will das Tennis Höhenluft schnuppern, bevor die ATP-Tour Mitte August nach der erzwungenen Pause wieder Betrieb aufnehmen soll.

In nur wenigen Wochen haben die Veranstalter aus der Not heraus in der Gamsstadt ein Turnier aus dem Hut gezaubert, Thiem will wie auch sein Vater Wolfgang in der Rolle des Mitorganisators glänzen. "Ich habe das erste Mal erlebt, in der Organisation dabei zu sein, die Spieler anzurufen, und zu fragen, ob sie kommen, was sehr viel Spaß gemacht hat", sagt Thiem. Es geht in zwei Vierer-Gruppen um immerhin 300.000 Euro Preisgeld.

Millionär Thiem macht das unter strengen Corona-Auflagen stattfindende Turnier aber aus einem ganz anderen Grund viel Freude. "Natürlich ist es auch das erste Mal in Kitzbühel seit dem emotionalen Triumph letztes Jahr. Ich komme immer wieder gerne her", erinnert der diesjährige Australian-Open-Finalist an den erstmaligen Titelgewinn beim Sandplatz-Klassiker, dem später mit dem Stadthallen-Sieg gar das Österreich-Double folgte.

Der Event startet heute um 13 Uhr mit der Partie des Russen Andrej Rublew (ATP-14.) gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (34.). Im zweiten Match des Tages schlägt dann Österreichs Tennisstar gegen den Norweger Casper Ruud (36.) auf. Thiems Freund und Trainingspartner Dennis Novak trifft in der dritten Partie auf den Italiener Matteo Berrettini (8.). Die Night-Session läuten Roberto Bautista Agut (Sp/12.) und Karen Chatschanow (Rus/15.) ein. Alle Spiele werden live auf ServusTV gezeigt, dazu sind auch 500 Zuschauer vor Ort täglich zugelassen.

Läuft alles nach neuem ATP-Plan, dann werden übrigens auch die Generali Open in Kitzbühel vom 8. bis 13. September heuer noch über die Bühne gehen. (fei)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.