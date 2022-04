Dominic Thiem stürzt in der Weltrangliste ab

Im Vergleich zur Vorwoche (Platz 54) ist Thiem nach seiner Erstrunden-Niederlage in Belgrad nun um 39 Plätze zurückgerutscht. Grund für den Rückfall ist, dass Thiem 500 Punkte nach seinem Titel in Barcelona aus dem Jahr 2019 aus der Wertung gefallen sind.

Nun droht am 9. Mai der Fall aus den Top 100, da Thiem in der übernächsten Woche auch noch ein Halbfinale beim Masters1000-Turnier in Madrid aus dem Vorjahr (360 Punkte) aus der Wertung fällt. Sofern er bis zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerten Erfolge erzielen kann, wird Thiem auch nicht mehr den 150 besten Spielern der Welt angehören.

Trotzdem steht bereits fest, dass Thiem bei seinem ersten Saison-Höhepunkt, den French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) im Hauptfeld antreten darf. Grund dafür ist ein "Protected Ranking", das Spieler, die mehr als sechs Monate lang nicht bei einem Turnier antreten konnten, beantragen dürfen. Da Thiem vor seiner Verletzungspause Top-10-Spieler war, bekommt er für die ersten neun Turniere nach dem Wiedereinstieg eine Eintrittskarte. Auf die Setzliste hat das geschützte Ranking allerdings keinen Einfluss: Ein Erstrunden-Duell mit Rafael Nadal oder Novak Djokovic bei den French Open ist daher nicht ausgeschlossen.

Eine Gelegenheit, um Punkte zu sammeln, bekommt Thiem bereits in dieser Woche. Beim 250er-Turnier im portugiesischen Estoril trifft der Niederösterreicher in der ersten Runde am Dienstag auf den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP-58.).

Die aktuelle ATP-Weltrangliste

1. (1) Novak Djokovic (SRB) - 8.400 Punkte

2. (2) Daniil Medwedew (RUS) - 8.080

3. (3) Alexander Zverev (GER) - 7.465

4. (4) Rafael Nadal (ESP) - 6.435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) - 5.770

6. (6) Matteo Berrettini (ITA) - 4.570

7. (7) Casper Ruud (NOR) - 4.110

8. (8) Andrej Rublew (RUS) - 4.025

9. (11) Carlos Alcaraz (ESP) - 3.827

10. (9) Felix Auger-Aliassime (CAN) - 3.625

93. (54) Dominic Thiem (AUT) - 725

149. (148) Dennis Novak (AUT) - 428

159. (162) Jurij Rodionov (AUT) - 383

188. (216) Sebastian Ofner (AUT) - 310

246. (248) Gerald Melzer (AUT) - 208