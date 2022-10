Dominic Thiem strotzt vor seinem Heimspiel vor Tatendrang

Wenn die mit 7:6 (4), 3:6, 6:7 (4) ausgesprochen knapp ausgefallene Semifinal-Niederlage gegen Sebastian Korda (USA) in Antwerpen etwas Positives hatte, dann ist es der Umstand, dass sich der rot-weiß-rote Tennis-Star Dominic Thiem vor seinem Erstrundenauftritt bei den Erste Bank Open 500 am Dienstag ("Thiemstag") in Wien von den Strapazen erholen kann. Der 29-jährige Lichtenwörther, der sich in der Weltrangliste auf Platz 113 verbessern wird, reist mit großer Vorfreude zu einem seiner Lieblingsturniere.

In Österreichs Hauptstadt hat er 2019 vor mehr als 8000 begeisterten Fans triumphiert und heuer (hoffentlich ein paar) Herkulesaufgaben zu meistern. Das Los meinte es nicht unbedingt gut mit dem ehemaligen US-Open-Champion. Sollte Thiem die Auftakthürde Tommy Paul (WRL-Nr. 30) überspringen, würde im Achtelfinale voraussichtlich der topgesetzte Russe Daniil Medwedew (Nr. 4) warten.

"Natürlich war es schmerzhaft, gegen Korda verloren zu haben. Diesmal war das Glück, das ich gegen Hubert Hurkacz gehabt hatte, nicht auf meiner Seite. Ich hätte im Finish aktiver sein müssen. Ich werde versuchen, in Wien aggressiv zu spielen", betonte Thiem, der im dritten Satz gegen Korda schon mit Break 4:3 geführt hatte.

Die Formkurve zeigt eindeutig nach oben, Österreichs Vorzeigeathlet klopft mit Vehemenz an die Top 100 der Welt. Er ist körperlich auf der Höhe, hungrig und gewillt, die nächsten Schritte zu gehen. Im Wien-Hauptbewerb ist Comeback-Mann Thiem, der 2020 in der Stadthalle im Viertelfinale (an Andrej Rublew/Rus) gescheitert war und 2021 wegen seiner schweren Handgelenksverletzung gefehlt hat, eines von insgesamt vier ÖTV-Assen, die auf dem Papier geschlossen Außenseiter sind.

Jurij Rodionov rechnet sich gegen Denis Shapovalov (WRL-Nr. 19) trotzdem einiges aus – nicht zuletzt deshalb, weil er den Kanadier vor zwei Jahren in Wien mit 6:4 und 7:5 in die Schranken gewiesen hat. "Es gibt bei diesem starken Feld sowieso keine einfachen Gegner. Aus meiner Sicht ist das kein schlechtes Los. Ich weiß, wie ich gegen ihn spielen muss, um ihm wehzutun", zeigt sich der 23-jährige Rodionov, die Nummer 130 im ATP-Computer, angriffslustig.

Kitzbühel-Finalist Filip Misolic hat heuer eindrucksvoll bewiesen, dass er mit dem Rückenwind von den Rängen über sich hinauswachsen kann. Der Weltranglisten-150. trifft heute auf Francisco Cerundolo (Arg/Nr. 28), den Thiem zuletzt zweimal in Folge geschlagen hat. Vielleicht gibt’s ein paar wertvolle Tipps vom Landsmann.

Dennis Novak (Nr. 155), der 2021 im Wien-Achtelfinale stand, misst sich mit Stefanos Tsitsipas (Nr. 5). Für Lucas Miedler, Lukas Neumayer und Alexander Erler war in der ersten Quali-Runde Endstation.

Erste Bank Open 500 in Wien

Spielstätten: Wiener Stadthalle (Montag bis Sonntag) und Heumarkt (Dienstag bis Donnerstag)

Preisgeld und Punkte: Sieger 439.305 Euro/500 Zähler, Finalist 236.375/300, Semifinale 125.970/180, Viertelfinale 64.360/90, Achtelfinale 34.355/45, 1. Runde 18.325/0 oder 20 für Qualifikanten

Belag: Hartplatz (Rebound Ace)

Bälle: Dunlop

Programm und TV-Zeiten: Montag: 1. Runde (14 Uhr: Servus TV; 17.45 Uhr: ORF Sport+); Dienstag: 1. Runde (14 Uhr: ServusTV; 17.20 Uhr: ORF 1; 19.45 Uhr: ORF Sport+); Mittwoch: 1. Runde, Achtelfinale (14 Uhr: ServusTV; 17.45 Uhr: ORF Sport+); Donnerstag: Achtelfinale (14 Uhr: ServusTV; 17.45 Uhr: ORF Sport+); Freitag: Viertelfinale (14 Uhr: ServusTV; 17.45 Uhr: ORF Sport+); Samstag: Semifinale (14 Uhr: ServusTV; 16 Uhr: ServusTV, ORF Sport+); Sonntag: Finale (13.50 Uhr: ServusTV).

Rekordsieger: 4: Gottfried (USA); 2: Smith (USA), Ivanisevic (Cro), Federer (Sui), Ljubicic (Cro), Melzer (Ö), Murray (Gbr), Haas (D).