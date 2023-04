Dominic Thiem machte kurzen Prozess

Es geht bergauf mit Dominic Thiem. Österreichs Tennis-Star, der in der Weltrangliste auf Position 106 abgerutscht ist, schlägt sich beachtlich durch das ATP-250-Sandplatzturnier in Estoril.

Der 29-jährige Lichtenwörther, der in der ersten Runde Sebastian Ofner niedergerungen hatte, fertigte den sehr fehleranfälligen US-Amerikaner Ben Shelton (ATP-Nr. 39), der sich auf schnelleren Belägen sichtlich wohler fühlt, im Achtelfinale 6:2, 6:2 ab. Thiem bekommt es morgen mit dem Gewinner des Duells Roberto Bautista Agut (Esp) gegen Quentin Halys (Fra) zu tun.

Thiem, der US-Open-Champion von 2020, der sehr holprig in das Kalenderjahr 2023 gestartet war, feierte zum ersten Mal seit Oktober 2022 (damals in der Halle von Antwerpen) zwei Einzelsiege en suite auf der ATP-Tour. Und das war absolut verdient. Shelton fand gegen das druckvolle Spiel des 17-fachen ATP-Turniersiegers kein Rezept.

Thiem steckte einen Fehlstart (0:2) weg und antwortete mit sechs gewonnenen Games in Folge. So etwas gibt Selbstvertrauen. Im zweiten Satz gelang Thiem das Break zum 2:1 und ein weiteres zum 4:1, in der Folge ließ er sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Das war konsequent von A bis Z. Der viermalige Grand-Slam-Finalist steht damit vor der Rückkehr in die Top 100.

Ein erster Schritt aus der Krise ist gemacht. "Shelton ist einer der Aufsteiger, ich hatte viel Respekt vor ihm und seinem Service. Ich habe meine Sandplatzerfahrung ausgespielt", sagte Thiem. "Heute waren die Bedingungen für mich großartig, hier kann ich meinen Spin gut ausspielen." Für Thiem ist es das erste Viertelfinale 2023. "Zuletzt waren die Resultate nicht da, aber ich liebe die Sandplatzsaison. Alle Punkte, die ich mache, helfen mir."

Weniger erfolgreich verlief der Arbeitstag für Jurij Rodionov, der im Achtelfinale gegen den Serben Miomir Kecmanovic chancenlos war. Der Niederösterreicher ging nach nur 63 Minuten 0:6, 1:6 unter.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

