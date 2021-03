dominic thiem kann sich endlich wieder ganz auf tennis konzentrieren

"Ich habe mir sehr viel Druck gemacht, der ist mir ein bisserl über den Kopf gewachsen", sagte der 27-jährige Lichtenwörther, der nach seinem Triumph bei den US Open neuerlich auf Grand-Slam-Ebene nach den Sternen greifen hatte wollen. Dieser Schuss ging nach hinten los.Jetzt strotzt der Weltranglistenvierte wieder voller Tatendrang, heute trifft der in Doha topgesetzte heimische Sportler des Jahres 2020 im Achtelfinale auf den Russen Aslan Karazew. "Das Turnier ist eine gute Chance, um wieder Selbstvertrauen zu tanken. Ich hoffe, dass ich einen halbwegs guten Start erwische", sagte Thiem, der mittlerweile den Anspruch hat, dass "überall, wo ich antrete, fast nur noch der Sieg zählt".Die Voraussetzungen für erfolgreiche Wochen sind geschaffen. Das liegt zum einen am Comeback von Coach Nicolas Massu, der bei den Australian Open (wegen eines positiven Corona-Tests) schmerzlich vermisst wurde. Zum anderen ist der Rechtsstreit mit Langzeit-Betreuer Günter Bresnik beigelegt worden. Der 59-Jährige hatte nach der Trennung Prämien in stattlicher Höhe eingeklagt. "Es hat eine Einigung gegeben. Es war auch wichtig, ein klärendes Gespräch zu haben nach so langer Zeit. Somit ist die Sache erledigt. Jetzt gilt der volle Fokus wieder dem Sportlichen", sagte Thiem.Der Niederösterreicher freut sich jetzt auf ein Wiedersehen mit Roger Federer: "Ich denke, dass alle es lieben, ihn wieder spielen zu sehen. Es sieht bei ihm so schön, so leicht aus. In gewisser Weise bin ich noch immer ein Fan von ihm."

