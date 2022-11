Dominic Thiem ist Nummer 100 der Tennis-Welt

Damit dürfte einem Startplatz im Hauptbewerb der Australian Open (Jänner 2023) nichts im Weg stehen. "Ich sollte drinnen sein, das war mein erklärtes Ziel für dieses Jahr", sagte der 29-jährige Lichtenwörther, der gerade Urlaub macht.

Der Davis-Cup erfährt 2023 eine Aufwertung. Der seit 122 Jahren bestehende Bewerb wird in die ATP Tour eingegliedert, womit die Teilnehmer auch in den Genuss von Punkten kommen werden. An Stelle des ATP-Cups zum Jahreswechsel tritt der United Cup, bei dem es für 18 Nationen um 15 Millionen US-Dollar gehen wird.

Zum Auftakt der WTA Finals in Fort Worth gab es zwei Außenseitersiege. Aryna Sabalenka (Blr) schlug die Weltranglistenzweite Ons Jabeur (Tun) 3:6, 7:6 (5), 7:5. Jessica Pegula, die Nummer drei, musste sich Maria Sakkari (Gre) 6:7 (6), 6:7 (4) geschlagen geben.