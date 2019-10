Tennis-Masters in Shanghai: Dominic Thiem gegen Carreno Busta im Liveticker

Dominic Thiems erste Hürde beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist Pablo Carreno Busta. Der Spanier zog am Montag mit einem knappen 6:3,2:6,6:4-Erfolg gegen den Chinesen Zhang Ze in die zweite Runde ein. Die Bilanz spricht für den Tennis-Star aus Lichtenwörth. Thiem konnte alle fünf bisherigen Duelle auf Top-Ebene gewinnen.

Der Liveticker zum Match Thiem gegen Busta:

