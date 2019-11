Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini ab 15 Uhr im Liveticker

Der Niederösterreicher ist schon vor dem letzten Match in Gruppe "Björn Borg" am Donnerstag (15.00 Uhr MEZ/Liveticker auf nachrichten.at) gegen Matteo Berrettini (ITA-8) Pool-Sieger. Der 26-Jährige spielt momentan grandioses Tennis, doch die Gesundheit spielt nicht ganz mit.

Thiem spielt am Samstag gegen den Zweiten der Gruppe "Andre Agassi". Er hat bereits 400 ATP-Zähler sicher, für den dritten Gruppensieg gäbe es weitere 200. Die würde er schon noch gerne mitnehmen, auch wenn er als erster Fixstarter im Halbfinale natürlich auch nicht bis an die Grenzen gehen muss. "Ich werde auf jeden Fall alles geben am Donnerstag. Das ist ganz klar. Wenn ich die 200 Punkte noch mache, dann bleiben die das ganze Jahr stehen", erklärte Thiem.

Federer-Djokovic um Halbfinale

Die Hammergruppe "Björn Borg" bei den ATP-Finals hat ein überraschendes Duell um das zweite Halbfinale gebracht: Völlig unerwartet müssen der 20-fache Tennis-Major-Sieger Roger Federer (SUI) und der 16-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (SRB) im Donnerstag-Schlager (21.00 Uhr MEZ/Sky) um das Ticket kämpfen. Es ist das 49. Duell Djokovic-Federer, der Serbe führt 26:22.

Möglich gemacht hat das der großartige Auftritt von Dominic Thiem, der beide Allzeitgrößen in seiner Gruppe bezwungen und am Dienstagabend sein Semifinalticket schon fixiert hat. Weder in Österreich noch in Serbien oder der Schweiz muss man nun groß herumrechnen. Manchmal entscheiden ja die Prozentsätze der Games und Ähnliches über den Aufstieg: Hier ist klar: der Sieger aus Federer-Djokovic steigt mit Thiem auf.

