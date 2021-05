Halbfinale in Madrid: Dominic Thiem gegen Alexander Zverev im Liveticker

Die Statistik spricht für den 27-jährigen Lichtenwörther. Von den bisherigen zehn Duellen gingen acht an Dominic Thiem - darunter auch die jüngsten vier. Darüber hinaus ist Madrid ein guter Boden für den "Dominator", der hier zum vierten Mal in der Runde der letzten vier steht. Zwei Mal erreichte Österreichs Sportler des Jahres das Endspiel in der spanischen Hauptstadt, 2017 unterlag er Nadal, 2018 Zverev.

Der Liveticker, präsentiert von tennisnet.com: