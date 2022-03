Dominic Thiem: "Es war, wie ich es erwartet hatte"

Um 17.57 Uhr schlich Dominic Thiem sichtlich enttäuscht vom Centre Court des mäßig besuchten Estadio Manolo Santana. Wohl wissend, dass der Weg zurück an die Tennis-Spitze sehr steinig sein wird. 280 Tage nach seiner am 22. Juni 2021 erlittenen schweren Handgelenksverletzung auf Mallorca unterlag der 28-jährige Lichtenwörther in seinem Comebackmatch beim Sandplatz-Challenger in Marbella deutlich.

Thiem verlor gegen den Weltranglisten-228. Pedro Cachin aus Argentinien nach nur 82 Minuten 3:6, 4:6. Das ist jetzt kein Beinbruch für den US-Open-Champion von 2020, der zumindest phasenweise seine Klasse aufblitzen ließ. Zum Beispiel gegen Ende des ersten Satzes, als er sich nach einem 0:5-Rückstand zurückkämpfte.

Thiem, der ohne Bank-Austria-Logo auf dem Shirt antrat, stand die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Das Spiel des 17-fachen ATP-Turniersiegers war von vielen unerzwungenen Fehlern geprägt. Es mangelte vor allem an Präzision und Effizienz, Thiem wehrte nur einen von vier Breakbällen ab, bei Cachin waren es sechs von sieben. Das Match hätte also durchaus anders laufen können.

"Die Fitness ist top da"

Im ORF-Interview stellte die realistische Sicht auf den Ist-Zustand den Frust in den Schatten. "Ich bin glücklich, dass ich wieder auf dem Platz stehe – noch dazu vor Zuschauern", betonte Thiem, dem Mama Karin auf der Tribüne die Daumen gedrückt hatte.

"Ich habe den ersten Schritt getan, es war 1:1, wie ich es erwartet hatte. Es war toll, dass ich zurückgekommen bin", erläuterte der Niederösterreicher, um anschließend die Schwachstellen zu konkretisieren. "Da ist null Fluss in meinem Spiel, die Automatismen fehlen. Die letzten Prozent kommen nur im Match, das geht nicht im Training. Jetzt heißt es weiterarbeiten. Die Fitness ist top da." Das Handgelenk hält. Fortschritte sind vielleicht schon kommende Woche in Marrakesch zu erwarten.

Wawrinka verlor ebenfalls

Aller Anfang ist schwer. Das bekam auch der dreifache Grand-Slam-Triumphator Stan Wawrinka, der sich in Marbella nach einjähriger Verletzungspause (Fuß-Operation) zurückmeldete, zu spüren. Der seit Montag 37-jährige Schweizer – am Sonntag Thiems Sparringpartner auf Court 2 – musste sich Elias Ymer (Swe) 2:6 und 4:6 geschlagen geben.

"Es war nicht damit zu rechnen, dass ich gewinne. Vor einem Monat konnte ich nicht springen. Es wird sicher Zeit brauchen, die Maschine auf das Maximum zu führen", sagte Wawrinka, der im ATP-Ranking auf Position 232 abgerutscht ist. Thiem – die ehemalige Nummer 3 – steht als aktuell 50. vergleichsweise gut da.