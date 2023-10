Dominic Thiem: "Es war einfach zu wenig in diesem Jahr"

Dominic Thiem ist in Wien angekommen und hat sich beim Tiebreak-Turnier vor den am Montag mit dem Tennis-Hauptbewerb beginnenden Erste Bank Open 500 noch eine Portion Selbstvertrauen geholt. Nach seinem bitteren Achtelfinal-Aus in Antwerpen erreichte der 30-Jährige beim "Warmup" auf dem Heumarkt das Endspiel des Blitzturniers, in dem er Alexander Zverev (D) unterlag.