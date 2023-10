Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hätte sich gerne mit einem Achtelfinal-Ticket bei den Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle belohnt, doch unter dem Strich steht das erste Erstrunden-Aus bei diesem Event seit 2015 und ein weiterer Rückfall in der Weltrangliste in die Gegend von Platz 108.