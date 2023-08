Dominic Thiem: Auch ohne "Krönung" herzergreifend

Hätte es bei den Generali Open in Kitzbühel eine Trophäe für den Sieger der Herzen gegeben, sie wäre eindeutig an Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem gegangen. Die Art und Weise, wie der 29-jährige Lichtenwörther das Publikum von den Sitzen riss, war imposant und nährt die Hoffnung auf ein zeitnahes Comeback in höheren Sphären der Szene.