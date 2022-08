Tennys Sandgren, Nummer 342 der Tennis-Weltrangliste, bricht eine Lanze für Novak Djokovic. "Ich kann spielen und er nicht, das ist doch lächerlich", sagt der 31-Jährige, der wie der 21-fache Grand-Slam-Champion nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Sandgren spricht die am 29. August beginnenden US Open an, für die er trotz seines Status ein Antrittsrecht hat. Denn er ist – im Gegensatz zu Djokovic – amerikanischer Staatsbürger.