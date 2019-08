Djokovic und Williams souverän, Thiem out

Während Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem gestern Nacht gegen Thomas Fabbiano ausgeschieden ist, gaben sich die anderen Favoriten zum Auftakt der US Open keine Blöße. Titelverteidiger Novak Djokovic und auch Vorjahres-Finalistin Serena Williams schafften es locker in die zweite Runde, einzig Maestro Roger Federer zitterte etwas mehr, als ihm lieb war.

Der Schweizer Grand-Slam-Rekordsieger musste gleich den Startsatz gegen den frechen indischen Qualifikanten Sumit Nagal (Nummer 190 der Welt) abgeben, gewann nach 2:29 Stunden aber schlussendlich doch noch mit 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Williams hatte im 22. Duell mit der Russin Scharapowa zum 20. Mal die Oberhand behalten. Und dies in einer Art und Weise, die ihrer Gegnerin schon wehtun musste. In nur 59 Minuten fegte die als Nummer 8 gesetzte Vorjahres-Finalistin mit 6:1, 6:1 über die auf Platz 87 zurückgefallene Scharapowa hinweg.

"Ich finde einfach, dass ihre Spielweise der meinen sehr liegt", sagte Williams als Begründung. Noch in Toronto hatte sie wegen einer Verletzung im Finale aufgeben müssen, nun scheint die US-Dauerbrennerin aber "heiß" auf den von ihr so ersehnten 24. Major-Rekord-Titel.

Titelverteidigerin und Nummer eins Naomi Osaka mühte sich gegen Anna Blinkowa nach 2:28 Stunden zu einem 6:4, 6:7 (5), 6:2.

Djokovic hatte sich bei seiner Rückkehr ins Arthur Ashe Stadium gleich wieder wie zu Hause gefühlt. Der Vorjahres-Gewinner gab sich beim 6:4, 6:1, 6:4 im ersten Aufeinandertreffen mit Roberto Carballés Baena keine Blöße.

Nur 85 Minuten benötigte der gerade in die Top-Fünf aufgerückte Daniil Medwedew um den Inder Prajnesh Gunneswaran 6:4, 6:1, 6:2 in die Schranken zu weisen. Andrej Rublew nahm den an Nummer acht gesetzten Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5 aus dem Turnier.

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray spielt derzeit bei den Rafa Nadal Open auf Mallorca, einem Challengerturnier. Der lange Zeit verletzte Brite feierte gegen den Franzosen Imran Sibille mit 6:0, 6:1 seinen ersten Einzel-Sieg seit seiner zweiten Hüftoperation.