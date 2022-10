Djokovic-Triumph ohne Satzverlust

Der serbische Tennis-Star gewann das Finale des ATP-250-Turniers in Tel Aviv gegen den Kroaten Marin Cilic, der in der Runde der letzten 16 Dominic Thiem knapp besiegt hatte, 6:3, 6:4. Djokovic gab während des Events in Israel keinen einzigen Satz ab. "Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich Tennis gespielt habe", sagte der 35-Jährige, der sich in der aktuellen Weltrangliste auf Platz sieben befindet. An der Spitze stehen zwei Spanier, Carlos Alcaraz führt vor Rafael Nadal. Thiem verbesserte sich um elf Ränge und ist jetzt 162. Julia Grabher schob sich vom 102. auf den 85. Rang. So gut war die Vorarlbergerin nie zuvor klassiert. Unantastbare Nummer 1 ist Iga Swiatek (Pol).