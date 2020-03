Djokovic spendet eine Million Euro für medizinische Geräte

"Ich möchte allen medizinischen Mitarbeitern auf der Welt und in meiner Heimat Serbien meinen Dank dafür aussprechen, dass sie allen helfen, die mit dem Coronavirus infiziert sind", sagte Djokovic Medien in einer Videokonferenz.

Er selbst hält sich in Marbella (Spanien) auf, wo eine Trainingsbasis von ihm liegt. "Leider infizieren sich jeden Tag immer mehr Menschen. Meine Frau Jelena und ich haben einen Plan gemacht, wie wir unsere Mittel am besten jenen spenden können, die in Not sind." Die Entscheidung fiel auf medizinische Geräte.

Auch die besten Fußballer der Welt, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sollen Millionen an Kränkenhäuser in ihren Heimatländern Argentinien und Portugal sowie in Spanien gespendet haben. >> Mehr dazu

