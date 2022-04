Djokovic rutschte in Monte Carlo aus

So hatte sich Novak Djokovic sein erstes Match auf europäischem Terrain seit 3. Dezember 2021 (Davis Cup in Madrid) nicht vorgestellt. Der Tennis-Weltranglistenerste stolperte in seiner Wahlheimat Monte Carlo – vor den Augen seiner Eltern, seiner Frau und seines Sohnes – bereits über die Auftakthürde. "Ich war nicht gut genug, mein Gegner dafür hervorragend", sagte der 34-jährige Serbe über den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (WRL-Nr. 46), der mit einem 6:3, 6:7 (5), 6:1-Erfolg in das Achtelfinale des mondänen ATP-Masters-1000-Events an der Cote d'Azur einzog.

Das ist eine Sensation, zumal Davidovich Fokina in den beiden vorangegangenen Duellen im Vorjahr absolut chancenlos war. In Rom und bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte der 22-jährige Iberer insgesamt nur sieben Games geholt, diesmal drehte er den Spieß komplett um.

Djokovic, dem die Fans rund um den Court Rainier III. einen herzlichen Empfang bereitet hatten, wirkte im dritten Satz müde. Dem 20-fachen Grand-Slam-Champion mangelt es auch an Matchpraxis. Nach den Turbulenzen um seinen Auftritt in Melbourne (Startverbot bei den Australian Open wegen einer Verletzung der Corona-Vorschriften) hat Djokovic heuer erst vier ATP-Matches in den Beinen. Drei in Dubai, wo er Ende Februar im Viertelfinale an Jiri Vesely (Cze/WRL-Nr. 73) gescheitert war, und eben dieses eine in Monte Carlo. Das Kalenderjahr 2022 steht unter keinem guten Stern.

Die Kritiker geben sich die Klinke in die Hand. Einer von ihnen ist der Chilene Marcelo Rios. Der "Djoker" habe sein Image beschädigt, sagte die ehemalige Nummer 1 der Welt. "Er versaut sich das Rennen um den Titel des besten Spielers aller Zeiten – wegen einer Impfung. Wenn du das aufs Spiel setzt, dann musst du der König der Dummen sein."