Djokovic: "Ich bin extrem enttäuscht"

In der Nacht auf heute begannen die Australian Open in Melbourne – ohne Novak Djokovic. Am Tag vor dem ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres wurde der 20-fache Major-Sieger des Landes verwiesen. Einstimmig hatten die drei Bundesrichter gestern den abermaligen Einspruch des ungeimpften Serben gegen die Aufhebung seines Visums abgelehnt. Eine genau Urteilsbegründung könnte frühestens heute folgen, Experten hatten die juristischen Erfolgsaussichten des neunmaligen Melbourne-Gewinners (Rekord) schon vorab als gering eingestuft.

"Ich bin extrem enttäuscht über die Entscheidung", erklärte der 34-Jährige, der noch in der Nacht (22.52 Uhr Ortszeit) Australien mit einer Maschine nach Dubai verließ. Damit endete eine unrühmliche Causa, die seit seiner gescheiterten Einreise am 5. Jänner Gemüter auch abseits der Tennis-Welt erregte. "Ich fühle mich unwohl, dass ich der Fokus der vergangenen Wochen gewesen bin, und hoffe, dass wir uns nun alle auf das Spiel und das Turnier, das ich liebe, konzentrieren können", gab Djokovic an, der das Geschehene nun sacken lassen wolle.

Novak Djokovic (hinten) reiste noch am Tag der Urteilsverkündung aus Melbourne ab. Bild: APA/AFP

Empörung in Serbien

Das Poltern übernahmen ohnehin andere. Von einer "Hexenjagd", "beispiellosen Schikanen" sowie einer von Medien erzeugten "Lynchstimmung" sprach Serbiens Präsident Aleksandar Vucic. Ähnlich undiplomatisch formulierte es Ana Brnabic, Regierungschefin des Landes: "Ich denke, dass die Gerichtsentscheidung skandalös ist. Ich denke, es zeigt, wie die Rechtsstaatlichkeit in einigen anderen Ländern funktioniert, oder besser nicht funktioniert." Serbiens Medien stimmten in den Kanon der Empörung ein.

Naturgemäß anders ordnete Australiens Premierminister Scott Morrison das Urteil ein. Dieses sei aus Gründen der "Gesundheit, Sicherheit und der Ordnung" gefallen, schrieb er auf Facebook. Für den 53-Jährigen, der wegen mangelhaften Krisenmanagements in der Kritik steht, war die Causa eine politische Nagelprobe, stehen doch im Mai Wahlen an. Die Ausnahme, auf die Djokovic pochte – nach einer Corona-Infektion innerhalb der vergangenen sechs Monate ungeimpft einzureisen – war unter den Australiern wegen des strengen Pandemiekurses auf breites Unverständnis gestoßen.

Ziehen andere Turniere nach?

Die frühere Tennis-Größe Mats Wilander zeigte sich vom Ausgang "überrascht und schockiert" und sah die Karriere von Djokovic in Gefahr: "Er muss nun etwas machen, was er nicht wirklich will." Man müsse sich nun anschauen, wie viele Turniere Djokovic spielen dürfe. "Letztlich muss er sich impfen lassen", führte der Schwede weiter aus. So ist etwa auch New York, Austragungsort der US Open, für einen strikten Coronakurs bekannt. Die Impfquote unter Tennisprofis liegt bei mehr als 97 Prozent.

Nach der Ausweisung des Titelverteidigers ist das Rennen um den Tennisthron von Melbourne offen wie selten. Acht der vergangenen 13 Grand-Slam-Turniere waren zur Beute von Djokovic geworden. Da Roger Federer und Stan Wawrinka verletzt fehlen, findet sich mit Rafael Nadal (2009) im Raster nur ein Spieler, der das Turnier bereits gewonnen hat. Gerade das Hartplatz-Event in "Down Under" verlief für den spanischen Sandplatzspezialisten bisher vergleichsweise wenig erfolgreich. Als Turnierfavorit gilt nun Daniil Medwedew. Mit einem Titel könnte der als Nummer zwei gesetzte Russe zudem Djokovic von der Weltranglistenspitze verdrängen.

Gefreut über den Richterspruch hat sich Salvatore Caruso. Der Italiener, der derzeit an 150. Stelle des ATP-Rankings liegt, rutschte anstelle von Djokovic als "Lucky Loser" ins Hauptfeld der Australian Open.