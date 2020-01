Djokovic holte mit Serbien ersten ATP Cup

Die von Novak Djokovic angeführte Equipe setzte sich am Sonntag im Finale in Sydney gegen Davis-Cup-Sieger Spanien mit 2:1 durch. Novak Djokovic hatte zunächst mit einem 6:2,7:6(4)-Erfolg über Rafael Nadal auf 1:1 ausgeglichen, ehe er mit Viktor Troicki das entscheidende Doppel gewann.

Djokovic war nach der 5:7,1:6-Niederlage seines Teamkollegen Dusan Lajovic gegen Roberto Bautista Agut unter Zugzwang gestanden. Im ewigen Duell mit Rafael Nadal bewahrte die aktuelle Nummer zwei der Welt auf Hartplatz wieder einmal die Oberhand über die Nummer eins. Für den von vielen Serben angefeuerten "Djoker" war es auf Hartplatz bereits der neunte Sieg en suite gegen den Mann aus Mallorca. Insgesamt stellte Djokovic im Head-to-Head mit Nadal auf 29:26.

"Ich bin perfekt in das Match gestartet und alles ist für mich gut gegangen", konstatierte Djokovic, der im ersten Durchgang mit Breaks im Eröffnungsgame und im siebenten Spiel schnell Kurs auf den Sieg genommen hatte. Die große serbische Community in Australien sorgte für Davis-Cup-Heim-Atmosphäre beim Konkurrenz-Mannschaftsbewerb der ATP zum traditionellen Davis Cup.

Nadal steigerte sich im zweiten Satz, musste aber dennoch schon nach zwei Durchgängen zum Shakehands gehen. "Ich hatte meine Chancen, es war sehr knapp." Nadal verzichtete danach auf ein Antreten im Doppel, da er sehr viele lange Matches in den vergangenen Tagen gespielt hatte. Djokovic ging in der Folge mit Viktor Troicki auf den Platz und holte nicht nur den Titel, sondern insgesamt 675 Zähler für die ATP-Rangliste. Der ATP Cup zählt als zusätzliches Event im ATP-Ranking, ein zusätzlicher Vorteil für all jene, die daran teilnehmen und punkten konnten.

Nadal forderte im Anschluss neuerlich im "Sinne der Gesundheit unseres Sports" die Verschmelzung der Mannschaftsbewerbe Davis Cup und ATP Cup. Der neue Bewerb zu Saisonbeginn in Australien, in drei Städten ausgetragen, erwies sich als Publikumshit, kam allerdings schon sechs Wochen nach dem neuen Davis-Cup-Finalturnier in Madrid. "Ich finde, der ATP Cup ist ein toller Bewerb, aber zwei solche Bewerbe innerhalb eines Monats ist unmöglich. Wir müssen einen Deal der ITF und der ATP finden, um einen großen Teambewerb zu schaffen." Zudem kreiere es Verwirrung bei den Zuschauern.

Buschbrände in Australien: ATP spendet 500.000 US-Dollar

Nach dem Ende des ATP Cups am Sonntag in Sydney gab die Vereinigung der Herren-Tennis-Profis ATP eine Spende über 500.000 US-Dollar zugunsten des Australian Wildlife and Nature Recovery Fund bekannt. Die Spende wurde von den Topstars Novak Djokovic und Rafael Nadal bekanntgegeben. Es ist eine weitere Maßnahme, um bei den katastrophalen und anhaltenden Buschfeuern in Australien Hilfe zu leisten.

Auch 100 Dollar pro geschlagenem Ass während des ATP Cups waren ausgelobt, für 1.322 Asse kamen also zusätzliche 132.200 Dollar in den Topf. "Australien ist solch ein tolles und gastfreundliches Land und fühlt sich für uns wie Zuhause an. Es ist erschütternd, all die Zerstörungen des Tierlebens und der Natur mitanzusehen", meinte Djokovic.

Mittlerweile gibt es auch zahlreich persönliche Spendenzusagen und auch -Aufrufe. Djokovic, Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas und Nick Kyrgios werden diesen Mittwoch in der Melbourner Rod Laver Arena an einer Exhibition teilnehmen, die weitere Gelder auftreiben soll.

