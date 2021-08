Novak Djokovic hat die Olympia-Enttäuschung von Tokio, wo statt der ersehnten Einzel-Goldmedaille nur Blech heraussprang, abgeschüttelt, die Batterien aufgeladen und New York erreicht. Im "Big Apple" schickt sich der Weltranglistenerste an, Tennis-Geschichte zu schreiben. Gewinnt der 34-Jährige die heute beginnenden US Open, wäre er mit 21 Major-Titeln die alleinige Nummer eins im Herren-Tennis.