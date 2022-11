Novak Djokovic hat in Turin bei den ATP Finals der acht besten Tennis-Herren des Jahres schon in der Anfangsphase des letzten großen Saison-Turniers allen Grund zum Jubeln. Der zwar nur als Nummer sieben gesetzte, dennoch von vielen als Topfavorit gehandelte Serbe besiegte Stefanos Tsitsipas am Montagabend in seinem Auftaktmatch mit 6:4, 7:6 (4). Und erhielt dann die freudige Kunde, dass er trotz seines Einreiseverbots wohl doch an den kommenden Australian Open teilnehmen könnte.