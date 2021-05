Schwimmerin Caroline Pilhatsch schlug gestern im 50-Meter-Rückenfinale der Langbahn-EM in Budapest als Vierte an. Der Wimpernschlag von gerade einmal fünf Hundertstelsekunden hätten der Steirerin auf Österreichs zweite Medaille nach Felix Auböck, der am Montag über 400 Meter zu Silber gekrault war, gefehlt. "Hätten" – weil die die 22-Jährige aus der Wertung genommen wurde: Sie war nach dem Start weiter als die erlaubten 15 Meter getaucht.