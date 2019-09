Diskus abgelehnt: Ungeahnte Probleme für Weißhaidinger bei WM

Lukas Weißhaidinger hat am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) die Gruppe A der Diskuswurf-Qualifikation an sechster Stelle beendet. Gruppe B war aber erst im Einsatz, der Aufstieg des Oberösterreicher ist somit noch nicht fix. Nur die Top 12 ziehen in das Finale am Montag ein (20.15 Uhr MESZ).

Weißhaidinger kam im ersten Versuch nur auf 59,94 m, im zweiten legte er 63,31 nach. Im dritten landete der Diskus nach 60,77. Bester war der Jamaikaner Fedrick Dacres mit 65,44.

Diskus abgelehnt

Der Innviertler musste die Quali mit einem Ersatz-Diskus bestreiten, da sein bewährtes Gerät, mit dem er im Vorjahr EM-Bronze errungen hatte und heuer Zweiter der Diamond League geworden war, abgelehnt worden war. Laut ihm sei das auch anderen Athleten in Doha passiert.

"Mein Diskus lag nicht auf und den Ersatzdiskus werfe ich eigentlich nie. Ich habe ihn im Wettkampf noch nie verwendet. Das fühlt sich natürlich anders an", sagte Weißhaidinger, der erst beim Einwerfen erfahren hatte, dass sein Stamm-Diskus nicht aufliegt und den Ärger darüber rasch beiseiteschieben musste. Er blieb zuversichtlich, dass sich die Finalqualifikation ausgeht. Gegen die Ablehnung des Diskus werde man Protest einlegen.