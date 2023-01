Differenzen mit Judoka Shamil Borchashvili beigelegt

Shamil Borchashvili im Trainingslager in Mittersill

„Robert (Krawczyk; Anm.) hat künftig das Sagen bei mir“, hatte Shamil Borchashvili noch im Dezember seinen neuen Cheftrainer verlautbart.

Nicht einmal vier Wochen später ist alles schon wieder anders. „Die Hauptverantwortung bleibt bei Headcoach Yvonne Bönisch“, erklärt Sportdirektor Markus Moser in einer Aussendung des Österreichischen Judo-Verbands (ÖJV).

Sehr wohl werde besagter Robert Krawczyk, der seit Mai Teil des Trainerteams ist, für zusätzliche technisch-Taktische Einheiten des Olympiadritten zur Verfügung stehen. Die Beibehaltung von Bönisch als Hauptverantwortliche deutet an, dass die zuletzt zu Tage getretenen Differenzen zwischen Verband und Borchashvili offenbar weitesgehend beigelegt werden konnten.

Zur Erinnerung: Borchashvili wollte beim Masters in Jerusalem ohne Betreuer antreten. Daraufhin hatte ihn der Verband von der Nennliste gestrichen.

Beim noch bis Dienstag laufenden internationalen Trainingslager in Mittersill hatte es entsprechende Gespräche zwischen der sportlichen Führung und dem Welser gegeben. „Mein hochgestecktes Ziel ist, WM-Gold in Doha zu holen“, blickt Borchashvili auf die in rund vier Monaten steigende Weltmeisterschaft voraus.

