Diesmal ließen sich die Swans nicht die Butter vom Brot nehmen

Zwei Basketball-Play-off-Duelle, zwei Verlängerungen – mehr Spannung geht nicht in dieser Best-of-5-Semifinalserie, in der die OCS Swans Gmunden Revanche für die 75:81-Heimniederlage vom Samstag nahmen und nach 45 atemberaubenden Minuten in der mit 950 Fans prächtig gefüllten Welser Raiffeisen-Arena mit 92:84 (49:42, 78:78) die Oberhand behielten.

„Das war wieder einmal nichts für schwache Nerven, man sieht, wie eng die Geschichte ist. Wir sind mächtig unter Druck gestanden. Ein 0:2 hätte die Aufgabe extrem schwierig gemacht“, atmete Swans-Geschäftsführer Richard Poiger auf und lobte gleichzeitig den Charakter seines Teams.

Die „Korbjäger“ vom Traunsee haben die Lehren aus der vergangenen Overtime gezogen und sich diesmal nicht die Schneid abkaufen lassen. Das Geschehen zuvor erinnerte markant an den Samstag. Gmunden hatte zwischenzeitlich erneut zwölf Punkte Vorsprung herausgespielt (58:46/25.), die Flyers um Geburtstagskind Austen Awosika (er wurde gestern 25) kämpften sich wieder unermüdlich zurück. Auch ein Blackout in der Halle – um 20.14 Uhr wurde es wegen eines technischen Defekts über dem Parkett für knapp zwei Minuten finster – tat dem Energielevel keinen Abbruch.

„Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft, sie hat alles gegeben. Basketball in Wels lebt, es ist ein Duell auf Augenhöhe und Werbung für den Sport“, betonte Flyers-Coach Sebastian Waser, der wie sein Gegenüber Anton Mirolybov an der Linie zum gestikulierenden Kilometerfresser mutierte. Auch im Publikum hielt es niemanden auf den Sitzen – erst recht nicht, als die Welser mit einem Dreier von Donovan Smith 1,8 Sekunden vor der Sirene zum 78:78 ausglichen.

Doch diesmal ließ sich Gmunden in der Verlängerung nicht die Butter vom Brot nehmen. „Wir waren bereit dafür, das tut gut. Jetzt haben wir das Heimrecht wieder auf unserer Seite und wollen es nicht mehr hergeben“, sagte Swans-Kapitän Daniel Friedrich, der 23 Punkte verbucht hatte. Nur bei einem glänzten die Statistiken noch heller. Die Rede ist von Urald King, der es auf beachtliche 24 Zähler und zwölf Rebounds brachte. Auf Welser Seite warfen Smith und Arvy-das Gydra je 19 Punkte heraus. Am Donnerstag geht’s in Gmunden weiter. Wieder mit Überstunden?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos